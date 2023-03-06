Мир 06 марта 2023, 18:57 МИД России выразил озабоченность из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе МИД России призвал стороны нагорно-карабахского конфликта к сдержанности РИА «Новости»

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Россия серьезно обеспокоена обострением напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она напомнила, что в течение последних дней там неоднократно нарушали режим прекращения огня, а 5 марта Армения и Азербайджан понесли человеческие потери из-за вооруженного столкновения.

«Настоятельно призываем стороны проявлять сдержанность и предпринять шаги по деэскалации ситуации», — отметила Мария Захарова.

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Представитель МИД добавила, что Россия подтвердила необходимость соблюдения соглашения лидеров РФ, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года. Тогда главы государств договорились о полном прекращении огня и военных действий в Нагорном Карабахе.

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Захарова напомнила, что в регионе находится Российский миротворческий контингент. Стороны конфликта должны решать все возникающие вопросы под эгидой РМК исключительно мирным путем.

В начале марта Минобороны России сообщило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. По данным ведомства, тогда в результате обострения ситуации никто не пострадал.