15 февраля 2024, 14:19
МИД России вынесет атаку на Белгород на рассмотрение СБ ООН
Захарова: МИД вынесет атаку на Белгород 15 февраля на рассмотрение СБ ООН
Россия вынесет на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе СБ ООН, новую атаку на Белгород, в результате которой погибли мирные жители. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Очередной акт терроризма со стороны киевского режима, в результате которого погибли мирные жители Белгорода, включая одного ребенка, а также многие пострадали», — написала дипломат.
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В четверг, 15 февраля, украинские военные нанесли удар по Белгороду. В результате погибли пять человек, еще 18 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших есть несовершеннолетние.
ВСУ атаковали город, выпустив 14 снарядов из реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» чешского производства.
Ранее в результате украинских обстрелов пострадали пять жителей Белгородской области.
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Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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