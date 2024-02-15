Мир 15 февраля 2024, 14:19 МИД России вынесет атаку на Белгород на рассмотрение СБ ООН Захарова: МИД вынесет атаку на Белгород 15 февраля на рассмотрение СБ ООН РИА «Новости»

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Россия вынесет на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе СБ ООН, новую атаку на Белгород, в результате которой погибли мирные жители. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Очередной акт терроризма со стороны киевского режима, в результате которого погибли мирные жители Белгорода, включая одного ребенка, а также многие пострадали», — написала дипломат.

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В четверг, 15 февраля, украинские военные нанесли удар по Белгороду. В результате погибли пять человек, еще 18 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших есть несовершеннолетние.

ВСУ атаковали город, выпустив 14 снарядов из реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» чешского производства.

Ранее в результате украинских обстрелов пострадали пять жителей Белгородской области.