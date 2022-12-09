Мир 09 декабря 2022, 21:53 МИД России внес в санкционный список 200 граждан Канады Россия в качестве ответной меры внесла в санкционный список 200 граждан Канады РИА «Новости»

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МИД России расширил еще на 200 имен список граждан Канады, которым запрещен въезд в страну. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

В ведомстве пояснили, что такая мера стала ответной на введенные Канадой персональные санкции в отношении политиков и общественных деятелей из России.

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«В ответ на вводимые официальной Оттавой персональные санкции против российских официальных лиц, военнослужащих, судей, сотрудников правоохранительных органов и общественных деятелей на основе взаимности закрывается въезд для 200 граждан Канады», — указано в сообщении внешнеполитического ведомства России.

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Там уточнили, что в санкционный список вошли высокопоставленные чиновники, отставные и действующие парламентарии, представители экспертных кругов, правоохранители, «а также активисты многочисленных пробандеровских структур и организаций, непосредственно обслуживающих русофобский курс режима Джастина Трюдо».

Днем 9 декабря власти Канады ввели санкции против физических и юридических лиц из России, Мьянмы Ирана за «нарушения прав человека». Под ограничительные меры попали 33 высокопоставленных действующих или бывших российских чиновника. Санкции также введены в отношении шести организаций, которые имеют отношение к «систематическим нарушениям прав человека» в сторону граждан, выступавших против спецоперации на Украине.