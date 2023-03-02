Мир 02 марта 2023, 14:21 МИД России упрекнул Запад в попытке выдвинуть тему Украины на передний план Глава МИД Лавров: декларацию G20 не одобрили из-за выдвижения темы Украины на первый план

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Главы МИД стран «Большой двадцати» не смогли одобрить совместную декларацию на встрече руководителей ведомств в Нью-Дели из-за попыток западных государств выдвинуть на передний план тему Украины. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова привел ТАСС.

«Не удалось одобрить декларацию от имени всех министров группы G20, к большому сожалению. Западные коллеги риторическими заявлениями, а также неправдами, пытались выдвинуть ситуацию вокруг Украины на передний план», — сказал он.

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По словам Лаврова, Запад продолжает муссировать украинскую проблематику под соусом «российской агрессии».

Ранее глава МИД России рассказал, что на заседании «Большой двадцатки» некоторые представители западных государств вели себя непорядочно, попытавшись превратить серьезную встречу в балаган.

Также руководитель дипведомства отметил, что Запад по-прежнему не разрешает поставлять в Африку удобрения и сельскохозяйственную продукцию.