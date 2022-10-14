Украину уличили в заинтересованности подрыва устоявшихся связей в СНГ | 360°

Мир 14 октября 2022, 12:51 Поделиться Telegram

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Viber Украину уличили в заинтересованности подрыва устоявшихся связей в СНГ Глава МИД РФ Лавров сообщил о заинтересованности Украины в подрыве связей в СНГ РИА Новости

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Власти Украины заинтересованы в полном подрыве связей, которые налажены между членами СНГ. Об этом ТАСС на полях саммита в Астане заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Украинские власти заинтересованы в подрыве всех существующих связей на пространстве СНГ», — сообщил он.

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По словам министра, Россия давно сделал вывод, что опираться нужно на те страны, которые искренне хотят сотрудничать.

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Накануне Лавров заявил, что необходимо полностью решить задачу в распространении нацистских идей на Украине.

Он подчеркнул неизменность целей специальной операции, после выполнения которых Украина должна перестать быть террористической страной, которой все дозволено.

Также министр заявлял, что Россия готова приступить к переговорам с западными странами по урегулированию конфликта на Украине, если поступит серьезное и конкретное предложение, писал RT.

Помощник президента России Дмитрий Песков заявлял, что спецоперация поможет решить задачи, которые не удалось выполнить с помощью дипломатии.

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