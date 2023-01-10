Мир 10 января 2023, 01:48 МИД России уличил Запад в попытках выдать свои цели за «чаяния других стран» МИД РФ заявил о неприемлемости корыстных методов Запада в ситуации в Венесуэле Unsplash

Читать 360tv в

МИД РФ прокомментировал действия Запада в связи с политической ситуацией в Венесуэле. По мнению представителей ведомства, западные страны стремятся достичь своих корыстных целей, пытаясь повлиять на обстановку в стране. Среди неприемлемых методов — шантаж и угрозы, заявили в министерстве.

«Категорически не приемлем используемые коллективным Западом методы откровенного шантажа, угроз и незаконных односторонних принудительных мер, попытки выдавать собственные корыстные устремления за чаяния народов других стран», — говорится в сообщении.

Реклама

В МИД уверены, что Запад продолжает подстрекать оппозицию страны и развязывать конфликт, чтобы «всеми правдами и неправдами» сохранить возможность самостоятельно управлять республикой.

Реклама

Цель западных лидеров, по мнению представителей министерства, навязать свою волю суверенному государству и оставить за собой контроль над венесуэльскими государственными финансами в зарубежной юрисдикции.