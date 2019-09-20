МИД России указал США на нарушения Договора по открытому небу

Нарушения нашли при определении правил наблюдения над Гавайскими и Алеутскими островами. В документе сказано, что США не обеспечили нужные меры безопасности при прибытии российского самолета наблюдения Ан-30Б. Вашингтон отказался предоставить нужное количество промежуточных аэродромов. Эта ситуация до сих пор никак не была исправлена.

Затем в 2017 году американская сторона отменила остановки в ночное время, которые нужны были для отдыха членам экипажей самолетов наблюдения. Также в список нарушений вошел расчет максимальной дальности полета над Гавайскими островами с аэродрома дозаправки Хикам.

«Согласно ДОН, максимальная дальность полетов устанавливается только с аэродромов открытого неба и рассчитывается по определенным правилам. Установленное США вопреки положениям ДОН ограничение дальности в 900 км в любом случае не соответствует Договору, так как при более строгом расчете эта дальность должна быть не менее 1160 км», — объяснили в МИД РФ.

Соединенные Штаты ограничили территорию над Алеутскими островами для наблюдательных полетов. Также Вашингтон устанавливает ограничения по высоте в ходе наблюдательных полетов, что также противоречит нормам договора.