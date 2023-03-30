Мир 30 марта 2023, 12:27 МИД России сообщил о постоянном контакте с МАГАТЭ по вопросу ЗАЭС Замглавы МИД Рябков сообщил о постоянном контакте России с МАГАТЭ по ЗАЭС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия находится в постоянном контакте с МАТАТЭ по вопросу деятельности Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков, его слова привел ТАСС.

«Мы находимся в постоянном контакте с МАГАТЭ и генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси. Но точка в вопросе с Запорожской станцией не поставлена», — сказал он.

Реклама

Рябков добавил, что украинские власти намеренно игнорируют вопросы безопасности станции.

«Они готовы принести эту тему в жертву своих политических амбиций», — отметил дипломат.

В среду, 29 марта, комиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую атомную станцию. По итогам инспекции гендиректор агентства Гросси призвал защитить атомный объект от любых атак. Он напомнил, что в случае ЧП последствия на себе ощутят не только Россия и Украина, но и страны Европы.

Ранее работники ЗАЭС попросили МАГАТЭ повлиять на ситуацию с обстрелами со стороны украинских военных.