МИД России сообщил о наступлении ВСУ в Донбассе

Бойцы ВСУ сейчас ведут наступление в некоторых районах Донбасса. Ситуация на Украине вызывает серьезную тревогу. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Горячие головы киевского режима, ощущая, видимо, полную безнаказанность, выступают за силовое решение внутриукраинского кризиса. Нагнетается обстановка в зоне конфликта», — приводит РИА «Новости» слова Захаровой.

Она отметила, что в ведомство поступает информация об использовании ВСУ оружия, которое запрещено Минскими соглашениями. По словам Захаровой, его на Украину поставляет НАТО.

Представитель МИД подчеркнула, что таким образом руководство Украины пытается отвлечь внимание людей от серьезных внутренних проблем на фоне деградации социально-экономической обстановки. Захарова уточнила со ссылкой на данные мониторинговой миссии ОБСЕ, что украинские военные наступают в районе Гранитного и Старомарьевки. На этой неделе президент России Владимир Путин во время беседы по телефону с итальянским премьером Марио Драги отметил, что Украина упорно отказывается выполнять условия Минских соглашений и решений «нормандского формата».