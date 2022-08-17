МИД России сообщил о колоссальном росте объема торговли с Китаем

Торговый оборот между Россией и Китаем растет огромными темпами, в 2021 году он достиг 140 миллиардов долларов. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«За последние 20 лет мы с Китаем наладили комплексную систему двухсторонних связей на всех уровнях — от регионального до высшего, в разных секторах и сферах», — заявил он.

Дипломат отметил, что еще одним крупным экономическим партером России в Азии стала Индия.

«Это один из крупнейших и перспективных партнеров в Азии, с высоким экономическим ростом. Индия покупает у нас удобрения, сельскохозяйственную продукцию, товары военного назначения, нефтепродукты», — добавил Биричевский.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал об увеличении объемов торговли со странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в области сельского хозяйства, экономики и торговли, писал RT.

Глава государства добавил, что российские компании нарастили объем поставок нефти в Индию и Китай, также началось сотрудничество в области IT-сектора и сельского хозяйства.