Мир 17 марта 2023, 10:15 МИД России счел вбросом заявления США о якобы несостоятельности приостановки участия РФ в ДСНВ Рябков: США намеренно дискредитируют приостановку участия России в ДСНВ РИА «Новости»

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Заявления властей США о якобы несостоятельности приостановки участия РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) — не более чем вброс. Такое заявление сделал замглавы МИД России Сергей Рябков. Его процитировал ТАСС.

Также он предположил, что реальность и обоснованность действий российских властей еще не для всех представителей США стала очевидным фактом.

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«В условиях ведения Западом во главе с США тотальной гибридной войны против нашей страны такой вариант полностью исключен», — сказал Рябков.

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Также он напомнил, что российские власти несколько раз юридически обосновывали корректность своих действий в рамках ДСНВ. По словам замглавы дипломатического ведомства РФ, эти шаги обусловлены нарушениями договора со стороны США. Рябков подчеркнул, что Россия приостановила участие в ДСНВ с учетом Венской конвенции о праве международных договоров. Этот документ вступил в силу еще в 1969 году.