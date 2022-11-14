Мир 14 ноября 2022, 12:17 МИД России счел просто «риторикой» слова Франции и Австрии о переговорах с Украиной Замглавы МИД Грушко: слова Франции и Австрии о переговорах с Украиной были лишь риторикой

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Замглавы МИД России Александр Грушко назвал «риторикой» слова Франции и Австрии о необходимости переговоров с Украиной. Об этом написал ТАСС.

«Это риторика. Никаких дипломатических усилий ни со стороны Франции, ни со стороны Австрии мы не наблюдаем», — отметил Грушко.

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На вопрос о том, приемлемы ли для России условия западных стран по поводу переговоров, он ответил отрицательно. Речь идет о предложении провести их только после вывода российских войск с территории Украины.

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«Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам, но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле», — подчеркнул министр.

Грушко также отметил, что «только безумец» может сейчас рассуждать о вступлении Украины в НАТО, и назвал поведение Запада «нерациональным». Об этом написал RT. Ранее министр уже указывал на то, что стремление Украины поскорее оказаться в Североатлантическом альянсе обречено на провал: история Альянса не знает случаев принятия страны без предварительных этапов.