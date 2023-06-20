20 июня 2023, 15:40
МИД России счел, что зерновая сделка завершится 18 июля
Замглавы МИД Вершинин заявил, что 18 июля станет днем завершения зерновой сделки
Россия ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, передало РИА «Новости».
Вершинин не исключил проведение нового раунда консультаций с ООН по зерновой сделке.
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«Мы ведем дело к тому, чтобы 18 июля было временем завершения тех договоренностей, которые не выполняются», — подчеркнул Вершинин.
Он отметил, что Россия оставит на усмотрение ООН действие меморандума по продовольствию в случае непродления зерновой сделки.
Вершинин обратил внимание, что новые личные контакты по зерновой сделке не исключены.
Накануне замглавы МИД Александр Грушко сделал заявление, что меморандум России и ООН продолжит действовать в случае прекращения зерновой сделки, написал RT.
Россия
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зерновая сделка
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