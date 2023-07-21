Мир 21 июля 2023, 18:57 МИД России разъяснило заявление Минобороны о судоходстве в Черном море Замглавы МИД Вершинин: РФ будет при необходимости осматривать суда с грузами в Черном море РИА «Новости»

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Заявление Минобороны РФ о том, что следующие по Черному морю в порты Украины суда будут рассматривать как потенциальных перевозчиков военных грузов, касается их осмотра. Об этом на брифинге сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин. Его слова привел ТАСС.

«Мы должны убедиться, что [корабль] с чем-то плохим идет, это означает <…> запрос, осмотр при необходимости, чтобы убедиться, так это или не так», — пояснил он.

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Дипломат назвал такое решение логичным, особенно после произошедших терактов. Он напомнил, что сейчас «нет морского гуманитарного коридора», а только зоны с, вероятно, повышенной военной опасностью.

По словам Вершинина, Россия начала прорабатывать новые маршруты экспорта своей сельхозпродукции на фоне осложнения ситуации. Также Москва ведет переговоры со странами Африки о доставке российских грузов, в том числе зерна.

Ранее Минобороны сообщило, что с 20 июля российские военные начнут считать перевозчиками опасных грузов все суда, которые следуют в порты Украины.