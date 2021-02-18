МИД России расценил маневры США в Черном море как потенциальную угрозу

Маневры США в Черном море угрожают миру и стабильности. Об этом заявила Мария Захарова на еженедельном брифинге. По ее мнению, американцам не терпится найти врага.

«Такое впечатление, что американскому шестому флоту в Черном море не терпится найти врага, но это делают они зря», — привело РИА «Новости» слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Она отметила, что учения у самых границ РФ носят антироссийскую направленность, «угрожают миру и стабильности».

В ходе брифинга Захарова также сказала, что Москва высылает дипломата посольства Эстонии в ответ на объявление персоной нон грата российского дипломата в Таллине. МИД РФ разочаровали агрессивные действия эстонцев.