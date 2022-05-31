МИД России рассказал о запасном плане для дипломатов в недружественных странах

В срочном выезде российских дипломатов из недружественных стран пока нет необходимости, сообщил замглавы МИД России Евгений Иванов. Однако план их эвакуации подготовлен, сообщила «Газета.ru».

«Меры на случай нежелательного развития событий, конечно же, предусмотрены», — сказал чиновник.

Власти некоторых стран приняли меры для того, чтобы оградить сотрудников дипмиссий от нападок экстремистов. Они сделали это во исполнение своих международных обязательств, несмотря на царящие русофобские настроения.

Ранее посол РФ в Анголе Владимир Тараров рассказал, что Запад оказывает серьезное воздействие на государства Африки, угрожая и требуя осудить действия России на Украине.