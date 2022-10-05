МИД России рассказал о продвижении НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе | 360°

Мир 05 октября 2022, 09:09 Поделиться Telegram

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Viber МИД России рассказал о продвижении НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе МИД РФ: линия на продвижение потенциала НАТО в АТР уже четко оформляется РИА «Новости»

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Линия на продвижение с помощью любых инструментов потенциала НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе уже четко оформляется. Об этом РИА «Новости» рассказал директор третьего департамента Азии Министерства иностранных дел России Николай Ноздрев.

«Если оттолкнуться от решений июньского саммита альянса в Мадриде, касающихся глобализации „зоны ответственности“ организации, то становится понятно, что линия на продвижение — с помощью любых инструментов — ее потенциала в АТР уже четко оформляется», — сказал он.

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Альянс опирается в этом на региональных «фокусных» партнеров — Австралию, Новую Зеландию, Южную Корею и Японию, которые рассматриваются США, Британией, и Бельгией (в Брюсселе находится штаб-квартира НАТО) как связующие элементы проектируемой ими глобальной блоковой архитектуры.

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Так, Япония, по словам Ноздрева, заявляет «о необходимости придания „натофикации“ Азии необратимого характера».

Заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что поставки Америкой вооружения Украине приближают ситуацию к опасной черте прямого столкновения России и военно-политического блока НАТО. По словам российского дипломата, США накачивают Украину оружием, предоставляют разведданные, обеспечивают участие своих боевиков в конфликте

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