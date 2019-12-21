МИД России раскрыл планы США навредить Европе

Вашингтон начал вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, уже против собственных союзников. Именно это предусмотрено законом от 20 декабря о расходах на американские военные нужды в 2020 году, содержащим раздел «О защите энергетической безопасности Европы».

Как отметили в МИД России, название этого закона не соответствует его содержанию и потому абсолютно дезориентирующее. На самом деле речь идет не о содействии европейцам в бесперебойном обеспечении энергоносителями по приемлемым ценам, а о стремлении лишить их гарантированных источников такого снабжения из России.

«Желание навредить российскому экспорту — отнюдь не единственное и даже не главное. Не в меньшей степени прослеживается стремление навязать Европе американский сжиженный газ, обходящийся ей гораздо дороже трубопроводных поставок из России, и, тем самым, замедлить развитие ее экономики, подорвать способность конкурировать с США на мировых рынках. В итоге европейцы остаются в проигрыше по всем статьям», — подчеркнули российские дипломаты.

Именно в таких целях США собираются подвергнуть санкциям европейские компании, участвующие в прокладке трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Европейские — то есть даже не российские. Во внешнеполитическом ведомстве России считают, что Вашингтон ради геополитических амбиций и коммерческой выгоды не будет жалеть никого, даже ближайших партнеров по НАТО.

«Россия реализовывала и продолжит реализовывать свои экономические проекты независимо от чьих-либо санкций», — подчеркнули в МИД России.

Дипломаты заметили, что им будет любопытно понаблюдать — насколько реально независимы и суверенны европейские страны.