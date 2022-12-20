20 декабря 2022, 10:11
МИД России раскрыл число несправедливо осужденных в США россиян
Замглавы МИД Вершинин: 60 россиян отбывают наказание в США по несправедливым обвинениям
Более 60 россиян были несправедливо осуждены в США. Об этом замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил РИА «Новости».
Представитель внешнеполитического ведомства счел, что граждан РФ фактически взяли в заложники.
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«Общее число российских граждан, по сути взятых в заложники, превышает 60 человек», — сказал Вершинин.
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По его словам, американские власти охотятся за россиянами по всему миру. Их задерживают по ложным обвинениям, а затем суд выносит им приговоры о длительных тюремных сроках. Презумпция виновности действует по принципу «русский — значит, преступник».
Замглавы МИД РФ призвал граждан РФ взвешивать риски возможных последствий при посещении недружественных стран.
Он обратил внимание, что МИД РФ продолжит оказывать максимальную помощь заключенным в США соотечественникам. На враждебные действия американских властей Россия будет реагировать жестко и решительно, отметил Вершинин.
Ранее США отметили эффективность канала для обмена заключенными с Россией.
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