Мир 20 декабря 2022, 10:11 МИД России раскрыл число несправедливо осужденных в США россиян Замглавы МИД Вершинин: 60 россиян отбывают наказание в США по несправедливым обвинениям РИА «Новости»

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Более 60 россиян были несправедливо осуждены в США. Об этом замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил РИА «Новости».

Представитель внешнеполитического ведомства счел, что граждан РФ фактически взяли в заложники.

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«Общее число российских граждан, по сути взятых в заложники, превышает 60 человек», — сказал Вершинин.

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По его словам, американские власти охотятся за россиянами по всему миру. Их задерживают по ложным обвинениям, а затем суд выносит им приговоры о длительных тюремных сроках. Презумпция виновности действует по принципу «русский — значит, преступник».

Замглавы МИД РФ призвал граждан РФ взвешивать риски возможных последствий при посещении недружественных стран.

Он обратил внимание, что МИД РФ продолжит оказывать максимальную помощь заключенным в США соотечественникам. На враждебные действия американских властей Россия будет реагировать жестко и решительно, отметил Вершинин.

Ранее США отметили эффективность канала для обмена заключенными с Россией.