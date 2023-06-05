Мир 05 июня 2023, 12:00 МИД России прокомментировал мирный план по Украине от Индонезии Замглавы МИД Руденко: Россия поддержит усилия стран по мирному урегулированию на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия не получала мирный план урегулирования конфликта на Украине от Индонезии, но поддержит усилия любых стран. Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко сказал об этом ТАСС.

«Мы приветствуем усилия любых государств, которые направлены на мирное решение этого конфликта», — заявил он.

Реклама

По словам Руденко, официально российские ведомства не получали предложений от индонезийских коллег, МИД узнал о них из СМИ.

Минобороны Индонезии предложило «корейский вариант» урегулирования конфликта. Украинское военное ведомство отвергло его идею.

План мирного урегулирования из 12 пунктов представил Китай. Власти Белоруссии призвали составить новый проект соглашения России с Украиной и сесть за стол переговоров. Ватикан тоже решил подключиться к урегулированию ситуации и отправил в Киев кардинала Маттео Дзуппи.

Президент Украины Владимир Зеленский законодательно запретил себе переговоры с Россией, но затем выдвинул условия, при соблюдении которых киевский режим пойдет на диалог. Его требования назвали невыполнимыми.