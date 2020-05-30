МИД России призвал США тщательно расследовать убийство Флойда

МИД РФ призвал Соединенные Штаты внимательно расследовать дело об убийстве американца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Мужчина на днях погиб от насилия полицейских.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Не могли не обратить внимание на чрезвычайную ситуацию, сложившуюся в США после убийства сотрудниками полиции 25 мая в городе Миннеаполис, штат Миннесота, американского гражданина, афроамериканца Джорджа Флойда», — сказано в сообщении.

МИД напомнил, что при задержании мужчина «был задушен на глазах у многочисленных прохожих», а видеозапись инцидента «со всей очевидностью свидетельствует, что речь идет о жестоком убийстве». Также отмечается, что это не первое превышение полномочий полиции — в 2016 году стражи порядка застрелили несовершеннолетнего Макдональда, в 2018 безоружного Джена, а в марте сотрудницу скорой помощи Бреонну Тейлор.

«Призываем американские власти принять реальные и действенные меры по исправлению сложившейся ситуации <…> привести национальное законодательство в соответствие с базовыми принципами ООН по применению правоохранительными органами силы и огнестрельного оружия», — говорится в обращении.

В Миннеаполисе третьи сутки не затихают акции протеста и погромы, вызванные убийством темнокожего мужчины. И хоть полицейских уже уволили, а одного из них арестовали — жители крушат полицейские участки и магазины.