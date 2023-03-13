Мир 13 марта 2023, 22:36 МИД России призвал Совбез ООН срочно принять резолюцию по подрывам «Северных потоков» Захарова: Совбез ООН должен принять резолюцию по взрывам на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Совбез ООН должен срочно принять резолюцию об учреждении независимой комиссии для расследования подрывов «Северных потоков». Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Выяснить обстоятельства диверсии необходимо, чтобы подобное не повторялось впредь, подчеркнула она. Захарова отметила, что в 30 километрах от места взрыва нашли некий предмет, который не был частью конструкции трубопровода, однако может быть элементом взрывного устройства.

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«Обнаруженная в ходе упомянутого обследования „находка“ еще раз подчеркивает острую необходимость срочного принятия Советом Безопасности резолюции об учреждении Генсекретарем ООН соответствующей комиссии с целью пролить свет на все обстоятельства диверсии с тем, чтобы подобное не повторялось в будущем», — заявила представитель внешнеполитического ведомства.

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Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что власти ФРГ осознают тяжелые последствия взрывов на российских трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» для экономики страны, но при этом все равно идут на поводу у Белого дома. Несмотря на то, что немецкое правительство понимает, как скажется теракт на экономике, оно продолжает подчиняться Вашингтону, пояснил он.