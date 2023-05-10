Мир 10 мая 2023, 21:25 МИД России призвал потребовать от Украины освободить чилийского журналиста Захарова: мировое сообщество должно обеспечить защиту журналисту Гонсало Лиру РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российская сторона призывает мировое журналистское сообщество заступиться за похищенного Службой безопасности Украины (СБУ) чилийского журналиста Гонсало Лиры Лопеса и добиться его освобождения. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее заявление опубликовали на сайте ведомства.

Дипломат напомнила, что исчезновение чилийского журналиста, активно комментировавшего события на Украине, не первый раз становится объектом для обсуждения.

Реклама

«15 апреля 2022 года он перестал выходить на связь. Позже выяснилось, что его удерживали украинские спецслужбы, которые изъяли у него ноутбуки, но тогда отпустили ввиду широкой огласки его пропажи в СМИ. Сегодня он снова попал в застенки СБУ», — заявила Захарова.

Мировое журналистское сообщество должно потребовать немедленного освобождения Гонсало Лиры Лопеса, резюмировала она.

Стрингер Гонсало Лира во время работы в Харькове выражал антиукраинские взгляды. В середине апреля стало известно, что чилийского журналиста похитила СБУ. По словам Лиры, сотрудники СБУ отобрали у него всю рабочую технику.