Мир 19 января 2023, 16:20 МИД России призвал отказаться от расчетов товарооборота с Белоруссией в долларах Глава МИД Лавров: товарооборот России и Белоруссии пора прекратить считать в долларах РИА «Новости»

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России и Белоруссии необходимо отказаться от расчетов товарооборота между странами в американской валюте. Об этом на пресс-конференции после заседания коллегий МИД обеих стран заявил российский министр Сергей Лавров, сообщил ТАСС.

«Товарооборот между Россией и Белоруссией на фоне снижения зависимости от Запада вырос до рекордных величин — до 50 миллиардов долларов. Уже пора считать не в долларах, а в других денежных единицах, чтобы нам самим понятнее было», — сказал он.

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Лавров акцентировал внимание на непрекращающихся попытках западных государств вмешаться во внутреннюю политику России и Белоруссии.

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«В том числе введением односторонних ограничительных мер, направленных на подрыв экономики. Евробюрократы и представители Вашингтона уже не стесняясь заявляют об этом», — добавил министр.

Лавров подчеркнул, что блицкриг Запада на Россию и Белоруссию полностью провалился. Страны приняли немало совместных шагов, чтобы укрепить собственный экономический суверенитет.

Ранее Лавров подчеркнул, что в рамках военного сотрудничества Россия и Белоруссия готовы к любому развитию событий.