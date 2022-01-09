Россия призвала НАТО «собирать манатки» и возвращаться к границам 1997 года

НАТО потерял возможность продолжить оттеснение России на вторые роли в европейской и международной политике. Североатлантический альянс должен вернуться в границы 1997 года. С таким заявлением в интервью ТАСС выступил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Дипломат прибыл в Женеву, где завтра начнутся переговоры российской и американской делегаций по вопросу гарантий безопасности. Рябков заявил, что не ждет большого продвижения в этой части переговоров. Он пояснил, что об этом свидетельствует публичная политика США.

Рябков подчеркнул, что НАТО сейчас не в праве требовать уступок от России в условиях, когда на протяжении десятилетий альянс оттеснял нашу страну на вторые роли в европейской и мировой политике.

«Это все в прошлом. И раньше-то не очень получалось, а сейчас этому просто положен конец. Так что НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года», — заявил Рябков.

В 1997 году Россия и НАТО подписали Основополагающий акт, в котором подтвердили, что больше не рассматривают друг друга в качестве противников. После этого в Североатлантический альянс вошли Венгрия, Польша, Чехия, Болгария, Румыния, Словакия, Словения, Латвия, Литва, Эстония, Албания, Хорватия и Черногория.

На предстоящей неделе российские и американские дипломаты обсудят проекты договоров о гарантиях безопасности. Заседание пройдет в понедельник, 10 января, в Женеве. Совет Россия — НАТО пройдет 12 января в Брюсселе.