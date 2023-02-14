14 февраля 2023, 10:15
МИД России призвал Молдавию не поддаваться на провокации извне
МИД РФ: Украина нацелена на втягивание Молдавии в жесткое противостояние с Россией
Россия призвала молдавские власти не поддаваться на провокации извне. Об этом заявила в комментарии официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Россия обратилась к молдавским властям с призывом проявить государственную мудрость и напомнила о плюсах, которые могут принести двум странам стабильные дружественные отношения.
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«Призываем молдавские власти проявить, наконец, государственную мудрость, не поддаваться на провокации извне», — подчеркнула дипломат.
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Она напомнила кишиневским руководителям, что нужно руководствоваться интересами граждан собственной страны.
Захарова сочла необоснованными и бездоказательными заявления о плане России по дестабилизации ситуации в Молдавии. Дипломат подчеркнула, что Украина нацелена на втягивание двух стран в жесткое противостояние.
Вчера президент Молдавии Майя Санду заявила об опасности дестабилизации в стране. По ее словам, на Молдавию готовятся нападения, чтобы сменить власть в стране и передать ее «в распоряжение России».
Мария Захарова
Молдавия
МИД РФ
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