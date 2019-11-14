Россия признала Жанин Аньес временным президентом Боливии. Но жители страны сомневаются в ней

Сенатор Жанин Аньес заняла пост временного президента Боливии согласно правовым нормам. В связи с этим российская сторона признает ее новую должность. Такое заявление сделал замглавы МИД Сергей Рябков.

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По его словам, перед избранием Аньес в стране произошли события эквивалентные госперевороту. Также Москву настораживает тот факт, что в парламенте не было кворума во время голосования.

«Мы видим здесь определенный момент, который учитываем, но понятно, что именно она будет восприниматься в качестве руководителя Боливии на период до решения вопроса о новом президенте через выборы», — приводит РИА «Новости» заявление Рябкова.

Он отметил, что ситуация в Боливии остается внутренним делом страны и призвал государства не пытаться извлечь из нее какую-либо выгоду.

Как рассказала «360» жительница Ла-Паса Джессика Ма, на будущих выборах Аньес вряд ли сможет одержать победу, так как имеет поддержку не всех граждан.

«У нее нет последователей на Западе Боливии. При этом сложно сказать, кто станет хорошим кандидатом в президенты. Многие не считают, что Карлос Меса хороший преемник. В 2003 году в Боливии была ужасная ситуация, а он был президентом и ничего не сделал», — пояснила Джессика.

При этом она отметила, что до политического кризиса ничего не знала о сенаторе и сейчас испытывает «странные чувства» от того, что она стала временным руководителем Боливии.

«Я не слышала о ней, пока все конфликты не закончились. Я честно не знаю, действительно ли она хороша в роли президента», — подчеркнула Джессика.

Ранее боливийская армия, США и Бразилия признали Аньес и. о. президента Боливии.

Политический кризис охватил Боливию после выборов президента. Бывший глава государства Эво Моралес одержал победу 20 октября, но итоги голосования не устроили его соперника Карлоса Месу. В стране начались массовые акции протеста против Моралеса, который объявил об отставке и сбежал в Мексику. Вице-спикер сената Жанин Аньес приняла власть, а законность подтвердил Конституционный суд.