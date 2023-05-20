Мир 20 мая 2023, 14:32 МИД России предупредил Запад о колоссальных рисках в случае поставок Украине F-16 Замглавы МИД РФ Грушко: Россия учтет намерение Запада поставить Украине истребители F-16 piqsels

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Россия учет намерение западных стран передать Украине истребители F-16. Об этом ТАСС сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По словам дипломата, западные страны продолжают эскалацию украинского конфликта, но у России есть все необходимые средства, чтобы добиться поставленных целей.

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«Страны Запада пока придерживаются эскалационного сценария. Он сопряжен с колоссальными рисками для них самих», — отметил Грушко.

Накануне телеканал NBC сообщил, что США вместе с союзниками решили передать Украине F-16. Технику планируется поставить в рамках «долгосрочной программы укрепления безопасности» государства. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан позже сообщил о начале дискуссии по поставкам истребителей киевскому режиму, а также о планах по обучению украинских пилотов.

Ранее премьер-министры Великобритании и Нидерландов Риши Сунак и Марк Рютте договорились о создании международной коалиции по закупкам истребителей F-16 для украинской армии. Британское правительство также заявило о планах обучать летчиков ВСУ.