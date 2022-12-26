Мир 26 декабря 2022, 19:40 МИД России предупредил об угрозе масштабного конфликта из-за обострения вокруг Косова Захарова: отход от действующей нормативной базы по Косову выгоден приштинским радикалам РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала последние события в Косове. Заявление опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства страны.

По ее словам, конфликт из-за действий Приштины может обернуться в масштабный конфликт.

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«Вспыхнувшее в крае новое обострение убедительно демонстрирует, что отход от действующей нормативной базы по Косову лишь раззадоривает приштинских радикалов. А там недалеко и до настоящего, масштабного конфликта», — говорится в ответе Захаровой.

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Она также заявила, что Евросоюз сознательно нарушает соответствующие брюссельские договоренности 2013 года, закрывая глаза на «многолетний саботаж со стороны косоваров».