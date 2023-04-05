Мир 05 апреля 2023, 00:37 МИД России предупредил о повышении риска конфронтации из-за заявлений Польши о ядерном сдерживании Замглавы МИД Грушко: заявления Польши об активизации в НАТО повышают риск конфронтации РИА «Новости»

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Слова главы Бюро национальной безопасности Польши Яцека Северы о том, что его страна готова более активно участвовать в программе ядерного сдерживания НАТО против России, повышает риск конфронтации. Об этом сообщил ТАСС замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Естественно это безответственные заявления, они повышают риски конфронтации очевидным образом. Мы считаем такие заявления и безответственными, и недопустимыми», — подчеркнул Грушко.

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Дипломат добавил, что если Польша действительно хочет содействовать миру и безопасности, то самый прямой путь к этому прежде всего отказ НАТО от практики ядерных миссий. А второстепенной задачей является «вывод американского ядерного оружия с территории стран Европы на национальные территории», подчеркнул замглавы МИД.

Ранее замминистра иностранных дел России Грушко заявил, что Москва будет укреплять военный потенциал в ответ на вступление Финляндии в НАТО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что расширение альянса можно воспринимать как «посягательство на нашу безопасность и интересы».