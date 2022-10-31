МИД России предупредил о подготовке криминальных хакерских кадров в США | 360°

Мир 31 октября 2022, 01:45 МИД России предупредил о подготовке криминальных хакерских кадров в США МИД России: США начали подготовку криминальных хакерских кадров Unsplash

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Американские власти стали готовить криминальные хакерские кадры на фоне проведения спецоперации на Украине. Об этом «Известиям» заявил начальник отдела департамента международной информационной безопасности МИД России Эрнест Чернухин.

По словам дипломата, страны Запада крайне активно привлекают свой телекоммуникационный бизнес для контроля противников. После начала спецоперации недружественные государства стали подстрекать другие страны к размещению в Сети вредоносного программного обеспечения.

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«Не секрет, что Вашингтон занимается рекрутированием на официальном уровне так называемых патриотически настроенных кибернаемников и подготовкой киберкриминальных хакерских кадров», — отметил Чернухин.

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Он напомнил, что летом об этом прямо заявлял директор Агентства по национальной безопасности Пол Накасоне. Также представитель министерства привел пример с переносом важных государственных сведений с Украины в европейские дата-центры. Это произошло с подачи компании Microsoft, которая продвигает интересы США. В итоге американцы получили доступ к данным украинских государственных органов.