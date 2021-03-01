МИД России предупредил Евросоюз о реакции на новые санкции

Москва обязательно отреагирует на новые санкции Евросоюза. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

«Реакция будет с нашей стороны», — приводит ТАСС слова Грушко.

Заместитель министра иностранных дел отметил, что эти санкции не стали для России сюрпризом. По его словам, такие действия Запада разрушают двусторонние отношения. Ранее сенатор Андрей Климов назвал ограничения против граждан России незаконными и противоречащими нормам международного права.

На прошлой неделе глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз ввел против России очередные санкции. Их одобрят на днях. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что отношения Москвы и стран Европейского союза сейчас «разорваны в клочья». Он напомнил об уничтоженных сферах сотрудничества. По словам Лаврова, больше нет Совета партнерства и сотрудничества, где наш МИД обсуждал с представительством ЕС по иностранным делам весь комплекс отношений.