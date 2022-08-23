МИД России предостерег Запад от вбросов по продовольственной сделке

Власти западных стран собрались очернить Россию в глазах мирового сообщества, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Запад готовит медиавброс о том, что Россия якобы недовольна условиями продуктовой сделки по вывозу украинского зерна морем.

«Готовится медиавброс о том, что Москва якобы недовольна результатами продовольственной сделки по морским поставкам украинского зерна и готовит диверсию в отношении одного из коммерческих судов», — отметила Захарова.

Официальный представитель министерства добавила, что Россия привержена договоренностям, заключенным в Стамбуле. Она напомнила, что с того момента из украинских портов вышли 27 судов с продовольствием.

Захарова отметила: Россия остается ответственным и активным участником G20. «США и их союзникам не удастся опорочить Россию в глазах наших партнеров из числа дружественных стран в рамках данного авторитетного объединения», — добавила она.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар раскрыл объемы зерна, вывезенного с Украины. По словам турецкого министра, с 1 августа с Украины уже вывезли 656 тысяч тонн зерновых культур.