05 сентября 2023, 14:42
МИД России предостерег ФРГ и Швецию от планов производить оружие для Украины
Захарова: Россия предприняла демарш в адрес Швеции и Германии
Посольства России в Германии и Швеции предприняли демарши в связи с планами этих государств производить оружие для Украины. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что в случае реализации этих планов российские власти примут меры для устранения угроз безопасности страны. МИД России надеется, что ФРГ и Швеция сделают нужные выводы, подчеркнула Захарова.
Реклама
«Посольствами России в Берлине и Стокгольме предприняты соответствующие демарши во внешнеполитических ведомствах ФРГ и Швеции», — сказала она.
РФ рассматривает планы Запада развернуть производство вооружения на Украине как подтверждение его вовлеченности в конфликт, заключила официальный представитель МИД России.
Построенные Западом на Украине оборонные заводы станут объектом «особого внимания» для российских военных, сообщал RT.
Игнорирование позиций России стало главной ошибкой западных государств в ситуации на Украине, заявил экс-разведчик США Тони Шаффер.
Германия
Швеция
Мария Захарова
МИД РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама