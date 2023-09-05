Мир 05 сентября 2023, 14:42 МИД России предостерег ФРГ и Швецию от планов производить оружие для Украины Захарова: Россия предприняла демарш в адрес Швеции и Германии Freepik

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Посольства России в Германии и Швеции предприняли демарши в связи с планами этих государств производить оружие для Украины. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что в случае реализации этих планов российские власти примут меры для устранения угроз безопасности страны. МИД России надеется, что ФРГ и Швеция сделают нужные выводы, подчеркнула Захарова.

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«Посольствами России в Берлине и Стокгольме предприняты соответствующие демарши во внешнеполитических ведомствах ФРГ и Швеции», — сказала она.

РФ рассматривает планы Запада развернуть производство вооружения на Украине как подтверждение его вовлеченности в конфликт, заключила официальный представитель МИД России.

Построенные Западом на Украине оборонные заводы станут объектом «особого внимания» для российских военных, сообщал RT.

Игнорирование позиций России стало главной ошибкой западных государств в ситуации на Украине, заявил экс-разведчик США Тони Шаффер.