Мир 01 апреля 2023, 16:58 МИД России поздравил Зеленского с Днем дурака МИД России посмеялся над президентом Украины Зеленским, поздравив его с Днем дурака РИА «Новости»

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МИД России в День дурака, 1 апреля, поздравил президента России с «профессиональным праздником». Сообщение разместили в Telegram-канале ведомства.

«Зеленского с профессиональным праздником», — заявили в МИД.

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Ведомство подчеркнуло, что ранее на Украине отмечали День дурака одесской Юмориной, а теперь — гонениями православных и арестом наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.

Утром в субботу, 1 апреля, стало известно, что Служба безопасности Украины отправила под домашний арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Сам священнослужитель рассказывал, что его заподозрили в разжигании межрелигиозной розни и сотрудничестве с Россией.

Ранее бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник сообщил, что для украинского общества ситуация с Киево-Печерской лаврой стала моментом истины.