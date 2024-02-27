27 февраля 2024, 18:16
МИД России потребовал от США отказаться от поддержки «формулы Зеленского»
Захарова: для урегулирования США должны отказаться от «формулы Зеленского»
США необходимо отказаться от поддержки «формулы мира» Владимира Зеленского, если они действительно хотят урегулировать украинский конфликт. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.
«США и их сателлитам нужно отказаться от продвижения „формулы“ Зеленского, чтобы содействовать урегулированию на деле, а не на словах», — сказала дипломат.
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Захарова отметила, что также Соединенные Штаты должны удовлетворить законные требования России в сфере безопасности в Европе и отказаться от поддержки киевского режима.
Ранее Зеленский заявил, что после грядущего саммита Украина намерена выработать документальную «формулу мира» и передать ее России. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что эти предложения станут очередными неприемлемыми ультиматумами.
Президент Владимир Путин указывал на стремление добиваться урегулирования конфликта на Украине с помощью переговоров.
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