Мир 27 февраля 2024, 18:16 МИД России потребовал от США отказаться от поддержки «формулы Зеленского» Захарова: для урегулирования США должны отказаться от «формулы Зеленского» РИА «Новости»

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США необходимо отказаться от поддержки «формулы мира» Владимира Зеленского, если они действительно хотят урегулировать украинский конфликт. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.

«США и их сателлитам нужно отказаться от продвижения „формулы“ Зеленского, чтобы содействовать урегулированию на деле, а не на словах», — сказала дипломат.

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Захарова отметила, что также Соединенные Штаты должны удовлетворить законные требования России в сфере безопасности в Европе и отказаться от поддержки киевского режима.

Ранее Зеленский заявил, что после грядущего саммита Украина намерена выработать документальную «формулу мира» и передать ее России. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что эти предложения станут очередными неприемлемыми ультиматумами.

Президент Владимир Путин указывал на стремление добиваться урегулирования конфликта на Украине с помощью переговоров.