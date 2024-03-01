Мир 01 марта 2024, 21:57 МИД России потребовал от Германии объяснить планы атаки на Крымский мост Захарова: отказ ФРГ объяснить запись о Крымском мосте станет признанием вины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Отказ властей Германии объяснить запись переговоров немецких военных о планах нанести удар по Крымскому мосту станет признаем их вины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова РИА «Новости».

«Требуем от Германии объяснений. Официальный Берлин обязан их оперативно предоставить. Попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины», — заявила дипломат.

Реклама

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись переговоров двух высокопоставленных немецких офицеров, обсуждавших возможную атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

По словам журналистки, разговор между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франком Грефе и инспектором BBC Инго Герхартцем состоялся 19 февраля. Военнослужащие обсуждали отправку Германией Украине ракет Taurus и возможные цели ВСУ. В ходе обсуждения один из офицеров сообщил, что бундесвер занимается вопросом уничтожения Крымского моста.

В пресс-службе немецкого Минобороны отказались комментировать опубликованную запись.