МИД России ответил Польше на претензии по репарациям | 360°

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МИД России ответил Польше на претензии по репарациям

МИД России: претензии Польши по репарациям являются фантазиями

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Претензии Польши к России о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны лежат в области политических фантазий, заявил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин. Его слова привело РИА «Новости».

Варшава ранее потребовала от Германии порядка 1,3 триллиона долларов в качестве репараций за ущерб в годы войны. При этом польские власти надеются получить компенсацию и со стороны России.

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По мнению Тяпкина, политическая элита Польши заявила о неадекватных претензиях. Таким образом они пытаются решить внутренние проблемы своей страны. Однако полякам стоит помнить, какую историческую роль сыграл СССР в борьбе с Германией.«Их вопиющая аморальность очевидна: ведь если бы не победа СССР над нацистской Германией, то Польши как национального государства польского народа не существовало бы», — подытожил российский дипломат.

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В сентябре президент Польши Анджей Дуда потребовал от России репараций для Украины. В экспертном сообществе полагают, что Варшава всегда пытается заработать на антироссийских настроениях.

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