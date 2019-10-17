МИД России ответил на сообщения об обмене шпионами с Литвой

Информация об обмене заключенными между Россией и Литвой походит на инсинуации. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Вы знаете, я посмотрела, пыталась понять, о чем идет речь… Честно говоря, у меня нет никакой информации на этот счет. Все это похоже на какие-то инсинуации», — цитирует Захарову «Интерфакс».

Речь идет о публикации BNS. Агентство со ссылкой на информированные источники сообщило, что Россия и Литва достигли соглашения об обмене заключенными, которые отбывают наказание за шпионаж.

По данным агентства, Москва со своей стороны якобы должна передать граждан Литвы Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, осужденных в 2016 году. В ответ литовская сторона отдаст агента Федеральной службы безопасности (ФСБ) Николая Филипченко, которого лишили свободы два года назад.

Кроме того, источники отмечали, что в списке на обмен есть также норвежский гражданин, осужденный в России, и еще один россиянин.