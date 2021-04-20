МИД России ответил на попытку Чехии отнять землю у посольства в Праге

В российском МИД ответили на намерение чешских властей «вернуть» часть земли, на котором в Праге находится дипведомство. Участок, напомнили в министерстве, был выделен в начале 1970-х годов в соответствии с советско-чехословацкими соглашениями.

Аналогично складывается ситуация и с землей под чешское посольство в Москве, отмечено в Fасеbook на странице внешнеполитического ведомства. В публикации указано, что ранее все разногласия решались с помощью механизма соответствующих экспертных консультаций.

«Если Прага с ее особо ретивыми районными старостами рискнут прибегнуть к иному „инструментарию“, напоминаем, что и у чешской стороны также есть немалая недвижимость в районе Тверской улицы российской столицы», — заявили в МИД РФ.

Пражские власти вознамерились отобрать у российского посольства в столице Чехии полгектара земли от общей площади, которую занимает диппредставительство. До 1968 года эта территория входила в состав парка Стромовка.

Решение было принято после высылки из Чехии 18 российских дипломатов по обвинению в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ персонами нон грата объявили 20 сотрудников чешской дипмиссии в Москве.