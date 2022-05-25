МИД России оценил возможность обмена осужденного на Украине российского военного

О возможности обмена получившего пожизненный срок на Украине российского военного Вадима Шишимарина можно будет говорить по окончании суда над украинскими боевиками. Об этом заявили в МИД России.

«Все вещи будем рассматривать после того, как сдавшиеся в плен [украинские боевики] будут соответствующим образом осуждены, вынесен приговор, тогда могут быть какие-то другие шаги. До этого все разговоры об обмене преждевременны», — сказал замглавы ведомства Андрей Руденко. Его процитировал ТАСС.

Так он прокомментировал заявление генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой о возможности обмена Шишимарина. По словам замминистра, Россия готова к диалогу со всеми, кто хочет установления мира.

Накануне стал известно, что украинский суд приговорил Шишимарина к пожизненному заключению. Военный участвовал в спецоперации на Украине. Он являлся командиром отделения 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии. Во время боев украинские военные взяли его в плен. Суд признал Шишимарина виновным в убийстве жителя Сумской области.