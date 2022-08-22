МИД России оценил шанс возобновления стратегического диалога с США

Возможность возобновления диалога по стратегической стабильности с США является неочевидной. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Спекулировать о перспективах стратегического диалога с США, тем более в условиях, когда американцы его прервали, — дело неблагодарное. Скажу откровенно: сама возможность его возобновления далеко не очевидна с учетом безоглядно агрессивной политики, которую Вашингтон проводит в отношении России», — сказал Рябков в интервью «Известиям».

Он добавил, что дипломаты следят за некоторыми сигналами, касающимися возобновления диалога по вопросам Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Но пока неясно, что стоит за этими сигналами. Как подчеркнул замминистра, переговоры через журналистов никто никогда не ведет. По словам Рябкова, российское видение диалога с США по стратегической стабильности остается неизменным.

«Наша идея заключается в разработке „нового уравнения безопасности“, которое учитывало бы все факторы, влияющие на стратегическую стабильность», — пояснил он.

Замглавы внешнеполитического ведомства заявил, что Россия стремится охватить весь спектр вооружений.