МИД России оценил решение трибунала в Гааге по иску Киева к Москве

Гаагский трибунал не стал рассматривать претензии Украины к России по якобы нарушенным правам в прибрежных водах Крыма. В Москве этим решением довольны. Очередная бесполезная попытка вернуть Крым ожидаемо закончилась ничем.

«Российская Федерация удовлетворена тем, что принятое решение учитывает наш ключевой аргумент — за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом», — говорится в сообщении российского министерства иностранных дел.

Киев в 2016 году направил претензии в трибунал на основе на основании Конвенции ООН по морскому праву. Чтобы рассмотреть это дело, надо установить, какое государство является прибрежным по отношению к Крыму. Морской трибунал не вправе определять государственную принадлежность суши.

«Принципиально важно, что в этом арбитры поддержали нас, причем единогласно», — подчеркнули в МИД РФ. Ранее гаагский трибунал подтвердил свою юрисдикцию в деле, но рассматривать украинские претензии не стал.