Мир 28 февраля 2023, 11:33 МИД России оценил перспективы создания единой валюты БРИКС Замглавы МИД России Панкин заявил, что создать единую валюту БРИКС будет непросто РИА «Новости»

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Единую валюту стран БРИКС будет непросто создать, но преодолеть сложности помогут альтернативные решения. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД России Александр Панкин.

Он обратил внимание, что доля недолларовых операций между странами БРИКС увеличивается.

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«В этом контексте неудивительно, что звучат идеи создания единой валюты объединения. Вместе с тем, надо признать, существуют и определенные сложности в данном вопросе», — подчеркнул Панкин.

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Поясняя возможные альтернативные решения, дипломат отметил, что было бы практичнее рассматривать валюту БРИКС в качестве нового инструмента. Например, в качестве резервной. По мнению замминистра, нескольких стран на единую валюту потребует создания аналога Европейского центробанка.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР.

В конце января неминуемый переход на единую валюту БРИКС предрекли в Бразилии.