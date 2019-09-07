МИД России оценил готовность Зеленского к компромиссам

Президент Украины Владимир Зеленский готов к компромиссам. Такой точки зрения придерживается Министерство иностранных дел (МИД) России.

Россия и Украина провели взаимный обмен заключенными. Этого бы не произошло, если бы лидеры обеих стран не выполнили достигнутые ранее договоренности. Новая администрация Украины проявила здравый подход и готовность к компромиссам, в отличие от предыдущих властей, заметили в ведомстве.

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В МИД надеются, что возвращение задержанных на родину создаст позитивный фон для работы в рамках Минской Контактной группы и «нормандского формата».

«Исходим из того, что человеческая жизнь должна оставаться абсолютной ценностью, а не быть предметом политических игр. Недопустимо, чтобы простые люди, граждане Украины, оказавшиеся по воле судьбы в эпицентре внутриукраинского конфликта, оставались заложниками амбиций политических элит», — говорится в сообщении МИД.

Киеву посоветовали постепенно поменять отношение к Донбассу в лучшую сторону. В первую очередь это касается отмены обстрелов, торгово-экономической и транспортной блокады.

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Кроме того, в МИД России отметили, что привычка Украины винить РФ во всем чем только можно должна остаться в прошлом. Дело в том, что постоянная антироссийская риторика мешает решать реальные внутриполитические и экономические проблемы. Россия, как один из гарантов минских соглашений, подтверждает готовность и в будущем помогать в поиске согласия между сторонами конфликта.

Днем 7 сентября прошел обмен заключенными между Киевом и Москвой. Он состоялся в формате «35 на 35». Самолеты вылетели и приземлились в одно и тоже время во Внуково и Борисполе.