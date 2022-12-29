Мир 29 декабря 2022, 15:51 МИД России отреагировал на запрет российских телеканалов в Евросоюзе МИД: Брюссель навесил на российских журналистов ярлык «пропагандистов» piqsels

Читать 360tv в

Франция и Евросоюз в целом запрещают вещание российских телеканалов из-за страха, что местные жители увидят альтернативную Западу точку зрения на ситуацию на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

На территории Евросоюза запретили вещание некоторых российских телеканалов. По словам Захаровой, Москва с возмущением восприняла такой шаг. По сути, жителей Европы лишили права на свободный доступ к информации, отметила она.

Реклама

Как во Франции, так и во всем Евросоюзе боятся, что люди увидят иную точку зрения и сделают свои собственные выводы по событиям в мире и на Украине. Но развязанная в ЕС охота на российские СМИ не ограничилась одним только запретом на вещание, пояснила дипломат.

Реклама

«Брюссель навесил на российских журналистов токсичный ярлык „пропагандистов“, что существенно ограничивает их возможности полноценно выполнять свою работу», — подчеркнула Захарова.

Она назвала «охоту на российские СМИ» в Евросоюзе грубым попранием принципов свободы слова и дискриминацией.

Замглавы российского МИД Олег Сыромолотов заявил, что Украина несет угрозу в цифровом пространстве.