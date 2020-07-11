МИД России отреагировал на слова Трампа о гиперзвуковой ракете

В России не перестают удивляться американским разработкам. Так отреагировала на слова президента США официальный представитель МИД Мария Захарова.

Об этом она написала в своем Facebook.

«Скорость — это круто. Еще бы в цель попадали, а то мы помним, что стало с „прекрасными новыми и умными ракетами“ в 2018 году», — написала она.

Ранее Дональд Трамп в очередной раз похвастался разработкой сверхскоростной ракеты, которую назвал «супер-пупер-ракетой». По словам лидера США, она затмит все существующие аналоги в мире — ее скорость будет в 17 раз больше самой быстрой ракеты в мире.

Кроме этого, Трамп упомянул, что Вашингтон потратил на воздушные силы около 2,5 триллиона долларов и имеет современнейшую военную технику в мире, о которой «даже никто и подумать не может».