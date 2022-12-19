Мир 19 декабря 2022, 16:07 МИД России отреагировал на решение властей Иордании по воздушному пространству МИД РФ не посчитал решение Иордании по воздушному пространству политически мотивированным РИА «Новости»

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Решение властей Иордании ограничить воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний не является направленным против интересов России или политически мотивированным. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия исходит из того, что Иордания является дружественным государством. Мы не рассматриваем принятое решение как политически мотивированное и умышленно направленное против интересов нашего государства», — сказала она.

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Представитель ведомства добавила, что причиной ограничения воздушного пространства для российских самолетов стало серьезное давление со стороны Европейской комиссии. Из-за этого отечественные перевозчики оказались вынуждены перестраивать воздушные рейсы в Египет и обратно.

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Захарова подчеркнула, что МИД прилагает все необходимые усилия, чтобы решить эту проблему и избавить авиакомпании от трудностей по перевозке пассажиров через воздушное пространство Иордании.

Ранее стало известно, что авиационные власти Иордании отказались пропускать через свое воздушное пространство самолеты без страховки, выпущенной в Лондоне.