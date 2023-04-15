Мир 15 апреля 2023, 10:14 МИД России отреагировал на инициативу о закрытии консульства на Аландах МИД России заявил, что ожидает продолжения работы консульства на Аландах РИА «Новости»

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Российскому МИД известно о поступившей на рассмотрение в Финляндии инициативе о закрытии российского консульства на Аландских островах. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«Мы исходим из того, что позиция Финляндии заключается в том, что страна намерена в будущем выполнять принятые международно-правовые обязательства в отношении присутствия на Аландских островах консульства Российской Федерации и их демилитаризованного статуса», — заметили в министерстве.

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В МИД отметили, что сами жители островов выступают против российского дипломатического ведомства.

«Посмотрим, к чему в итоге приведет инициатива. Пока что говорить о чем-то явно преждевременно», — добавили в ведомстве.

На прошлой неделе на финском ресурсе гражданских инициатив завели сбор подписей о закрытии российского консульства на Аландских островах. Причиной призыва авторы указали вступление страны в военный альянс НАТО.