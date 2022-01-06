МИД России открыл «горячую линию» для находящихся в Казахстане россиян

МИД России открыл «горячую линию» для помощи россиянам, которые сейчас находятся в Казахстане. Об этом сообщил ситуационно-кризисный центр МИД России в Twitter-аккаунте.

Электронная почта для связи: dskc@mid.ru.

Телефон Кол-центра: +7 (495) 695-45-45.

МИД РФ также рекомендовал россиянам, которые оказались во время беспорядков Казахстане, соблюдать повышенные меры безопасности, избегать мест скопления людей, а также демонстраций, отметил RT. Кроме того, россиянам в Казахстане рекомендовали по возможности обеспечить себя запасами продуктов первой необходимости.

Митинги начались в Казахстане 2 января. Изначально они носили мирный характер, но вечером, 4 января, переросли в беспорядки. В Алма-Ате начались столкновения протестующих с силовиками.

Министерство внутренних дел республики выпустило заявление, в котором говорится, что правоохранители ликвидируют участников беспорядков, которые откажутся сложить оружие или окажут вооруженное сопротивление.

По последним данным, в ходе беспорядков погибли 18 сотрудников органов внутренних дел и бойцов нацгвардии. Больше 700 силовиков пострадали. В ходе спецопераций в Казахстане задержали свыше 2,2 тысячи человек.